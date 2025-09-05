Мир
Трамп не стал брать на себя четких обязательств по санкциям против России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Европейские официальные лица рассказали, что Трамп согласился с возможностью начала совместной технической работы США и Европы над дополнительными санкциями против России, включая вторичные ограничения.

«Однако, по словам официальных лиц, присутствовавших на встречах, Трамп не дал четкого обещания ввести какие-либо новые санкции США», — говорится в материале.

Как отмечает издание, представитель Белого дома сообщил, что во время телефонного разговора Трамп призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти и оказать экономическое давление на Китай.

Ранее стали известны подробности разговора Трампа с европейскими лидерами. Уточняется, что европейские лидеры сомневаются в готовности главы Белого дома вводить новые антироссийские санкции.

