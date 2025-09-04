Мир
22:30, 4 сентября 2025Мир

Раскрыты подробности разговора Трампа с лидерами ЕС

Bild: В Евросоюзе не ждут от Трампа введения новых санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Европейские лидеры сомневаются в готовности президента США Дональда Трампа вводить новые антироссийские санкции. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

«Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России», — говорится в сообщении.

По информации Bild, Трамп обвинил европейские страны в закупках российской нефти. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить, отметив, что импорт сырья значительно уменьшился с начала специальной военной операции. Американскому президенту разъяснили, что российское топливо импортируют лишь Венгрия и Словакия.

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф также обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.

Ранее стало известно, что Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Глава США увязал этот вопрос с тем, что Москва не должна получать доходы, используемые в рамках украинского конфликта.

