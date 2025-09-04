Стало известно о связанном с Россией требовании Трампа к Европе

Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам в четверг, 4 сентября, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Как пишет со ссылкой на представителя Белого дома агентство Reuters, глава Соединенных Штатов увязал этот вопрос с тем, что Москва не должна получать доходы, используемые в рамках украинского конфликта.

Такое требование Трампа, по данным журналистов, прозвучало на его онлайн-встрече с представителями так называемой «Коалиции желающих». По данным собеседника агентства, американский президент также подчеркнул, что европейцы должны оказать экономическое давление на Китай за якобы имеющую место финансовую поддержку им участия РФ в военных действиях.

Трамп с тех пор как официально стал президентом США не раз высказывался о том, что снижение цен на энергоносители способно повлиять на позицию России по поводу завершения конфликта. Также вопрос о поставках нефти из России он использует в качестве аргументе и в тарифных спорах. На этой неделе, говоря об «абсолютно односторонней катастрофе» в торговле с Индией, Трамп посетовал, что Индия закупает значительные объемы нефти и военной продукции у России, не пуская при этом на свой рынок американскую продукцию.

На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе июльских переговоров о торговой сделке с США уже пообещала отказаться от российских энергоносителей в пользу американских, указав, что Европа закупает слишком много российского газа, а нефтепродукты поступают «через черный ход».