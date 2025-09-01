Трамп заявил о дисбалансе в торговле США с Индией

Трамп заявил, что Индия должна была раньше снизить тарифы на импорт из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия предложила снизить свои пошлины на американские товары почти до нуля, но принять такое решение стране, по его словам, следовало «много лет назад», а сейчас «уже становится поздно». Об этом он написал в Truth Social.

Свои заявления глава Соединенных Штатов сопроводил информацией о дисбалансе США в торговле с Индией, при котором американцы в рамках двустороннего товарооборота продают «очень мало» товаров по причине высоких тарифов, но при этом закупают их в огромном количестве.

«Это была абсолютно односторонняя катастрофа!» — в свойственной ему экспрессивной манере заявил Трамп, посетовав, что Индия закупает при этом значительные объемы нефти и военной продукции у России.

Ранее в понедельник, 1 сентября, стало известно, что советник американского президента по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро высказал удивление по поводу того, зачем премьер-министр Индии Нарендра Моди «водится с [президентом России] Владимиром Путиным и [председателем КНР] Си Цзиньпином». Заявление прозвучало на фоне саммита ШОС, в котором участвуют все перечисленные лидеры.

Также сообщалось, что Трамп четырежды пытался дозвониться до Моди, но последний отказывался от разговора. Республиканец перед этим «шокировал Индию экспортными пошлинами в 25 процентов и называл ее "мертвой экономикой"», журналисты увидели в этом «признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным».

