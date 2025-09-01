Мир
Советник Трампа раскритиковал сотрудничество Индии с Россией и Китаем

Советник Наварро: Я не понимаю, зачем Моди водится с Путиным и Си Цзиньпином
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро возмутился сотрудничеством премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире», — сказал политик.

Также Наварро отметил, что индийские элиты извлекают выгоду из сотрудничества с Россией, в то время как рядовые граждане страны, по его словам, сталкиваются из-за этого с экономическими трудностями.

Ранее премьер-министр Индии на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине провел встречу с российским лидером.

До этого Наварро назвал украинский конфликт «войной премьер-министра Индии Нарендры Моди» из-за того, что Индия продолжает покупать российскую нефть. По его словам, от действий Нью-Дели проигрывают «все в Америке», включая предприятия и потребителей.

