Путин начал переговоры с премьером Индии

Путин начал переговоры с премьер-министром Индии Моди на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин начал двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в резиденции российского лидера в китайском Тяньцзине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это первая личная встреча Путина и Моди в текущем году.

Ранее сообщалось, что российский лидер и премьер Индии отправились на встречу на одном автомобиле Aurus («Аурус»). «После завершения мероприятий на саммите ШОС президент Путин и я вместе отправились к месту проведения нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда очень содержательны», — прокомментировал Моди.

Визит президента России в КНР, в ходе которого он примет участие в мероприятиях саммита ШОС, продлится четыре дня. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, глава государства проведет ряд встреч с мировыми лидерами.