Ушаков рассказал о переговорах Путина с несколькими мировыми лидерами

Ушаков: Путин встретится с Эрдоганом и Моди 1 сентября

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера Владимира Путина провести ряд встреч с мировыми лидерами в ходе своего визита в Китай. Его слова передает ТАСС.

По его словам, 1 сентября глава российского государства встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы с индийским лидером планируется обсудить предстоящий визит Путина в Индию в декабре.

В Пекине Путин также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александаром Вучичем. Как отметил Ушаков, эти встречи состоятся после завершения официального визита и переговоров с китайским руководством.

Президент России будет в Пекине с 31 августа по 3 сентября. Отмечается, что такая продолжительность зарубежной поездки главы государства является редчайшим случаем.

