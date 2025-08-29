Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 29 августа 2025Мир

Ушаков рассказал о переговорах Путина с несколькими мировыми лидерами

Ушаков: Путин встретится с Эрдоганом и Моди 1 сентября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево)

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево). Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера Владимира Путина провести ряд встреч с мировыми лидерами в ходе своего визита в Китай. Его слова передает ТАСС.

По его словам, 1 сентября глава российского государства встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы с индийским лидером планируется обсудить предстоящий визит Путина в Индию в декабре.

В Пекине Путин также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александаром Вучичем. Как отметил Ушаков, эти встречи состоятся после завершения официального визита и переговоров с китайским руководством.

Президент России будет в Пекине с 31 августа по 3 сентября. Отмечается, что такая продолжительность зарубежной поездки главы государства является редчайшим случаем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефть вылилась в море во время ЧП на морском терминале

    Белоусов рассказал о создании системы «Свод»

    Умер художник Игорь Николаев

    Гендиректора «Башспирта» обвинили в превышении полномочий и убытках на 103 миллиона рублей

    В России ответили на озвученные Зеленским блоки гарантий безопасности для Украины

    Путин и Си Цзиньпин попьют чай

    Золото снова преодолело отметку в 3500 долларов

    В России предложили новые санкции против водителей машин с иностранными номерами

    В Кремле анонсировали подписание «Газпромом» важных соглашений в Китае

    Каллас рассказала о размещении украинских военных производств в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости