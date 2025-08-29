Путин удивил Китай неожиданным подарком перед своим визитом в страну. Каким?

Sohu: Путин удивил Китай неожиданным подарком перед сентябрьским визитом в Пекин

В скором времени президент России Владимир Путин отправится в Китай для участия в нескольких политических встречах, включая саммит ШОС в сентябре. Перед своим визитом в страну глава РФ преподнес Пекину неожиданный подарок, сообщает издание Sohu.

Согласно недавнему заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, речь идет о готовности Москвы поставить китайской стороне авиадвигатели. В издании заметил, что такой шаг говорит о желании Москвы углублять сотрудничество со своим союзником. При этом после подобного подарка российская сторона может ожидать ответных действий со стороны КНР.

Сергей Чемезов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Путин пробудет в Пекине с 31 августа по 3 сентября. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, продолжительность этой зарубежной поездки главы государства является редчайшим случаем.

Визит Путина в КНР говорит о решимости защищать итоги Второй мировой войны

Поездка российского лидера Владимира Путина в Пекин подтверждает намерение обеих стран защищать итоги Второй мировой войны. Об этом заявил помощник главы китайского Министерства иностранных дел Хун Лэй.

Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху Хун Лэй помощник главы МИД КНР

Он добавил, что грядущая встреча лидеров двух стран символизирует единство стран и их продуктивное сотрудничество.

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Кроме Путина, на празднование 80-летия победы в Пекине прибудут 26 лидеров

На праздничные мероприятия, посвященные 80-летию победы КНР над Японией прибудут 26 лидеров стран, включая российского главу Владимира Путина

«26 глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам», — указано в сообщении корейского агентства news1.

Кроме российского лидера, на встречу прибудут глава КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также Пекин посетят лидеры Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Азербайджана и многих других дружественных КНР стран.