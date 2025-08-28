В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

МИД КНР: Визит Путина в Пекин говорит о решимости защищать итоги ВМВ

Визит российского президента Владимира Путина в Пекин говорит о решимости России и Китая защищать итоги Второй мировой войны (ВМВ). Об этом заявил помощник главы МИД КНР Хун Лэй, сообщает ТАСС.

«Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне», — сказал он.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин проведет четыре дня в Китае — с 31 августа по 3 сентября. Он назвал редчайшим случаем продолжительность этой зарубежной поездки главы государства.

Позднее стало известно, что на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут лидеры 26 стран.