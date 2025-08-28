Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 28 августа 2025Мир

В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

МИД КНР: Визит Путина в Пекин говорит о решимости защищать итоги ВМВ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Визит российского президента Владимира Путина в Пекин говорит о решимости России и Китая защищать итоги Второй мировой войны (ВМВ). Об этом заявил помощник главы МИД КНР Хун Лэй, сообщает ТАСС.

«Визит президента России Владимира Путина в Китай для участия в памятных мероприятиях показывает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, а также символизирует единство и общую решимость двух стран защищать итоги победы во Второй мировой войне», — сказал он.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин проведет четыре дня в Китае — с 31 августа по 3 сентября. Он назвал редчайшим случаем продолжительность этой зарубежной поездки главы государства.

Позднее стало известно, что на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут лидеры 26 стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России нанесла ракетные удары по Киеву

    В США усомнились в возможности встречи Путина и Зеленского

    В России резко упали продажи одного вида техники

    В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

    В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

    Российскую базу отдыха эвакуируют из-за падения украинского БПЛА

    Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу и попал на видео

    Врач опровергла пользу популярной во всем мире утренней привычки

    «Интер Майами» вышел в финал Кубка лиг благодаря дублю Месси

    Подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости