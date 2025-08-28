Стал известен список участвующих на встрече с Путиным в Пекине лидеров

На празднование 80-летия победы в Пекине прибудут 26 лидеров, включая Путина

На праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут 26 лидеров стран, включая президента России Владимира Путина. Список участвующих на встрече в Пекине глав государств стал известен корейскому агентству news1.

«26 глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам», — указано в сообщении. Помимо Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, на встрече будут присутствовать глава КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Также в Пекин приедут лидеры Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Азербайджана, Кубы, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Мьянмы, Индонезии, Монголии, Пакистана, Непала, Мальдив и Зимбабве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность проведения встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Китае. «Насчет того, собирается ли Трамп в Китай, то тут нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги», — отметил он.