«Реальность ударила Трампа по лицу». Китай нанес урон экономике США с помощью одного из ключевых рынков и обратился к России

Baijiahao: Китай нанес неожиданный удар по экономике США и обратился к России

Китай продолжительное время отказывается закупать американскую сою, вместо этого Пекин нашел другие рынки — в частности, Россию. Об этом говорится на китайском портале Baijiahao.

Отмечается, что с января по август 2025 года Китай не закупил ни одной партии американских соевых бобов, но при этом подписал договоры на рекордные заказы с Бразилией, Аргентиной и Россией. Как следует из внутреннего еженедельного отчета министерства сельского хозяйства США, 22 миллиона тонн соевых бобов, собранных прошлой осенью, до сих пор хранятся на складах. Плата за хранение растет с каждым днем, а процентные ставки остаются высокими.

В материале говорится, что Китаю потребовалось пять лет, чтобы «нивелировать крупнейший козырь Соединенных Штатов». Между тем Россия значительно увеличила производство сои на Дальнем Востоке, а объем ее экспорта удвоился. «Формируется продовольственный коридор дедолларизации, и доллар полностью стал аутсайдером», — отмечается в статье. Реальность ударила президента США Дональда Трампа по лицу, резюмирует автор.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Цены на сою в США взлетели

Как писало Reuters, цены на сою в США 11 августа взлетели до двухнедельного максимума после того, как президент Трамп призвал Китай увеличить закупки в четыре раза. Китай, крупнейший в мире импортер сои, еще не осуществил предварительных закупок соевых бобов предстоящего урожая в США на фоне торговой напряженности с Вашингтоном. Еще во время первой администрации Трампа торговая война с Китаем нанесла ущерб американским производителям сои, поскольку Китай переориентировал закупки на Бразилию.

«Со стороны Пекина поступило немало сигналов о том, что Китай готов полностью отказаться от соевых бобов из США в этом году», — сказал Эвен Роджерс Пей, сельскохозяйственный аналитик Trivium China. Согласно данным китайской стороны, в прошлом году Пекин импортировал 22,13 миллиона тонн соевых бобов из США и 74,65 миллиона тонн из Бразилии.

«Мы все работаем над диверсификацией производства за пределами Китая, но Китай критически важен для нас», — сказал Джим Саттер, генеральный директор Американского совета по экспорту сои.