Врач раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии

Кардиолог Кокин: Только трое из десяти россиян называют аритмию прямой угрозой жизни

Россияне недооценивают опасность аритмии, заявил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин. Главное заблуждение об этом заболевании он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что, согласно данным министерства здравоохранения, в России насчитывается около 2,3 миллиона человек, живущих с диагнозом «мерцательная аритмия». Однако, по его словам, большинство из них не осознают реальную опасность этой патологии.

«Только три из десяти опрошенных россиян называют аритмию прямой угрозой жизни. Опасность при этом реальна — нарушение ритма связано почти с четырьмя из десяти смертей от инсульта и примерно с тремя из десяти случаев инфаркта, поскольку оно резко увеличивает нагрузку на сердце и мозг», — предупредил Кокин.

Доктор добавил, что в России ежегодно аритмия становится причиной более 300 тысяч летальных исходов. При этом почти треть из них — это люди в возрасте от 30 до 64 лет.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила россиян об опасности жары для сердца. Врач посоветовала не появляться на улице в пик солнечной активности с 12 до 16 часов и не находиться под прямыми солнечными лучами дольше 15-20 минут подряд.