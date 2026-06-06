Россиянка сравнила сложность занятий биатлоном с работой в пункте выдачи

Черепанова: Биатлоном легче заниматься, чем работать в пункте выдачи

Российская биатлонистка Ульяна Черепанова сравнила сложность профессиональных занятий спортом с работой в пункте выдачи. Об этом сообщает Sport24.

Спортсменка отметила, что подрабатывала по окончании сезона. «У меня ведь есть потребности, помимо спорта. Например, билеты домой купить. И вот так я устроилась курьером. На следующий год работала в пункте выдачи», — рассказала Черепанова.

Биатлонистка отметила, что в пункте выдачи ей было работать несложно, так как она понимала, что это ненадолго. «Я смотрела на ребят, которые работают годами, и понимала, что это очень тяжелый труд. Не знаю, как они все это делают. Биатлоном легче заниматься», — поделилась Черепанова.

24-летняя биатлонистка на всероссийских соревнованиях представляет Санкт-Петербург. В прошлом сезоне она впервые попала в призы на чемпионате России. Черепанова стала третьей в суперспринте.