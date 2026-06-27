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13:46, 27 июня 2026Экономика

Украина завладела криптовалютой

Генпрокурор Украины Кравченко: Киев получил в управление 8,3 млн USDT, изъятых у хакеров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Creativan / Shutterstock / Fotodom  

Киев впервые получил в управление активы в криптовалюте в размере 8,3 миллиона USDT (около 750 миллионов рублей), изъятые у хакеров. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

«Сегодня на криптокошелек Агентства по розыску и менеджменту активов Украины перечислено более 8,3 миллиона USDT — это более 372 миллионов гривен. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству», — говорится в публикации.

Отмечается, что средства были изъяты у международной хакерской группировки, которые совершали кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США.

В начале апреля экономист Алексей Мокров призвал россиян с осторожностью инвестировать в криптовалюты, так как это сопряжено с огромным количеством рисков. И речь идет не о цифровой природе данного инструмента, а о том, что наивность начинающего инвестора может стоить ему очень дорого. Криптовалюта — это высокорисковый актив, с которым никто не дает никаких гарантий.

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