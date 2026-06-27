Стало известно о смертельной ошибке двух жертв на дне рождения в российском городе

Двое погибли, перепутав метадон с мефедроном на дне рождения в Солнечногорске

Компания употребила запрещенные вещества на дне рождения в Солнечногорске, двое погибли, перепутав метадон с мефедроном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Во время праздника кто-то из гостей предложил попробовать белый порошок, который им продали под видом другого наркотика», — сказано в публикации.

Компания отмечала день рождения в частном доме в Солнечногорске. После употребления запрещенных веществ все потеряли сознание. Первой очнулась 20-летняя девушка и вызвала экстренные службы. Жертвами отравления мефедроном стали два спортсмена из Брянска.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое отказались от госпитализации и покинули медучреждение.