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13:44, 27 июня 2026Россия

Стало известно о смертельной ошибке двух жертв на дне рождения в российском городе

Двое погибли, перепутав метадон с мефедроном на дне рождения в Солнечногорске
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Компания употребила запрещенные вещества на дне рождения в Солнечногорске, двое погибли, перепутав метадон с мефедроном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Во время праздника кто-то из гостей предложил попробовать белый порошок, который им продали под видом другого наркотика», — сказано в публикации.

Компания отмечала день рождения в частном доме в Солнечногорске. После употребления запрещенных веществ все потеряли сознание. Первой очнулась 20-летняя девушка и вызвала экстренные службы. Жертвами отравления мефедроном стали два спортсмена из Брянска.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое отказались от госпитализации и покинули медучреждение.

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