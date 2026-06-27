Появились данные о пострадавших от отравления на дне рождения в российском городе

Минздрав МО: 4 пострадавших от отравления мефедроном в Солнечногорске в тяжелом состоянии

Состояние четверых пострадавших от отравления на праздновании дня рождения в подмосковном Солнечногорске оценивается как тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Минздрав Московской области.

Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Еще двое пострадавших отказались от госпитализации и покинули медучреждения.

Молодые люди отмечали день рождения в коттедже, в разгар праздника восемь человек почувствовали себя плохо, им вызвали скорую помощь. Двоих врачи уже не успели спасти, шестерых увезли в больницу с диагнозом «острое отравление неизвестным веществом».

Им оказался мефедрон.

Ситуация находится под контролем прокуратуры, сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве Московской области. В настоящее время прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.