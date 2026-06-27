Названа причина массового отравления на праздновании дня рождения в российском городе

Подростки отравились мефедроном на праздновании дня рождения в Солнечногорске

Стала известна причина массового отравления на праздновании дня рождения в подмосковном Солнечногорске. Ее сообщает ТАСС.

Подростки употребили мефедрон на вечеринке в частном доме. Двое из них не дожили до приезда врачей, шестерых госпитализировали с острым отравлением, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Ситуация находится под контролем прокуратуры, сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве Московской области. В настоящее время прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.

По предварительным данным, 27 июня в частном домовладении гости праздника получили отравление неизвестным веществом.