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Силовые структуры
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11:42, 27 июня 2026Силовые структуры

Названа причина массового отравления на праздновании дня рождения в российском городе

Подростки отравились мефедроном на праздновании дня рождения в Солнечногорске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стала известна причина массового отравления на праздновании дня рождения в подмосковном Солнечногорске. Ее сообщает ТАСС.

Подростки употребили мефедрон на вечеринке в частном доме. Двое из них не дожили до приезда врачей, шестерых госпитализировали с острым отравлением, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Ситуация находится под контролем прокуратуры, сообщили «Ленте.ру» в надзорном ведомстве Московской области. В настоящее время прокуроры устанавливают обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз.

По предварительным данным, 27 июня в частном домовладении гости праздника получили отравление неизвестным веществом.

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