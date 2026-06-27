Журналист предрек появление евроармии взамен НАТО

Журналист Латышев заявил о скором конце НАТО и появлении евроармии

Термин «НАТО 3.0», произнесенный военным министром США Питом Хегсетом, означает переходный период, который однажды завершится смертью альянса и появлением евроармии. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Пока — в рамках НАТО, но затем "вылупиться" из него, когда можно будет обойтись без американцев. Шансов, что у них (руководства европейских стран — прим. «Ленты.ру») получится, немало», — добавил эксперт.

По его мнению, развал НАТО — плохой вариант для России, поскольку американцы сдерживают европейскую ненависть по отношению к Москве.

Ранее в июне Хегсет обрушился с угрозами на страны Североатлантического альянса, обвинив их в безответственности и недопонимании. Он отметил, что НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и перейти к жесткости.