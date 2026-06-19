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01:14, 19 июня 2026Мир

Хегсет резко высказался в адрес союзников США по НАТО

Bild: Хегсет во время заседания обвинил союзников по НАТО в безответственности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет обрушился с угрозами на страны альянса. Он обвинил их в безответственности и недопонимании, пишет немецкий таблоид Bild.

Такое заявление американский представитель сделал, выступая на заседания глав минобороны стран НАТО. Хегсет назвал альянс «бумажным тигром и улицей в один конец», после чего обрушился с обвинениями на европейские страны.

«Несмотря на нашу четкую позицию, кажется, что слишком многие столицы наших союзников все еще что-то неправильно понимают», — посетовал глава Пентагона.

Ранее Пит Хегсет заявил, что НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и перейти к жесткости. По его словам, альянс должен обладать военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциональных угроз в отношении Европы.

Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что организацию Североатлантического договора ждет крупнейшая трансформация и начало новой эпохи в истории альянса.

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