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17:17, 18 июня 2026Мир

Генсек НАТО предрек крупнейшую трансформацию в истории

Рютте: НАТО ждет крупнейшая трансформация и начало новой эпохи в истории альянса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Организацию Североатлантического договора (НАТО) ждет крупнейшая трансформация и начало новой эпохи в истории альянса. С таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Марк Рютте в ответ на высказывание министра обороны США Пита Хегсета о намерении Вашингтона вывести войска из Европы, передает ТАСС.

«НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», — высказался чиновник.

Рютте заявил, что страны Европы «уже предпринимают огромные усилия» по укреплению обороноспособности и будут еще больше увеличивать военные расходы. По словам генсека альянса, европейские государства тратят на оборону «сумасшедшие деньги, которые даже трудно себе вообразить».

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