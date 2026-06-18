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14:45, 18 июня 2026Мир

Министр войны США призвал НАТО перейти к жесткости

Хегсет: НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и перейти к жесткости
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и перейти к жесткости. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет перед заседанием глав оборонных ведомств стран блока в Брюсселе, видео опубликовано на странице Пентагона в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Будущий НАТО 3.0 — это (...) признание того, что НАТО надо вернуться к военному альянсу с действительно жесткой позицией, альянсу, который обладает военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте и для лидерства в защите от конвенциональных угроз в отношении Европы», — сказал он.

По его словам, альянс долгое время оставался «бумажным тигром и улицей с односторонним движением», а основное время уделял гендерному равенству, изменению климата и жесткой экономии на обороне, а не танкам, истребителям и средствам противовоздушной обороны.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на вопрос об обвинениях генсека альянса Марка Рютте заявил, что НАТО как порождению эпохи холодной войны следует переосмыслить свою роль и влияние на стабильность в современном мире. Он отметил, что НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае.

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