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11:37, 18 июня 2026Мир

Китай ответил на обвинения Рютте

МИД Китая призвал НАТО переосмыслить свою роль и влияние на стабильность в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / AP

НАТО как порождению эпохи холодной войны следует переосмыслить свою роль и влияние на стабильность в современном мире. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на вопрос об обвинениях генсека альянса Марка Рютте, сообщает РИА Новости.

«НАТО следует исправить свои ошибочные представления о Китае, прекратить провоцировать конфронтацию и перекладывать вину», — сказал он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Североатлантическому альянсу также необходимо глубоко переосмыслить свою роль и влияние в современном мире.

Уточняется, что Рютте в интервью The Guardian заявил, что НАТО постоянно пытается тщательно отслеживать военную помощь, которую Китай оказывает России, в том числе подготовку солдат.

Ранее Китай уже опровергал подобные обвинения. Линь Цзянь назвал клеветой заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине.

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