«Царьград»: Politico отказалось публиковать статью Лаврова из-за страха правды

Издание Politico Europe, в последний момент отменившее публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделало это из-за страха правды. Такую причину решения европейского СМИ назвал «Царьград».

19 июня стало известно, что Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова. Речь идет о материале под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Как отметил «Царьград», в своей статье российский дипломат «просто назвал вещи своими именами» и разрушил главный миф западной пропаганды: что Россия — агрессор, а Европа — невинная жертва. Также Лавров предупредил, что столкновение между НАТО и Россией может обернуться ядерной войной с катастрофическими последствиями.

Комментируя отказ Politico публиковать статью российского министра иностранных дел, журналист «Царьграда» Владимир Головашин заявил, что из гипотетической ядерной войны победителем выйдет не тот, у кого больше моральных аргументов, а тот, у кого больше боеголовок и меньше шансов их получить в ответ.

У Европы нет системы, которая могла бы гарантированно отразить массированный российский удар. У России — есть Владимир Головашин журналист

Он напомнил, что Москва прикрыта многоуровневой системой противоракетной обороны А-135 «Амур», а в июне 2026 года в России сформировали новую дивизию противовоздушной с комплексами С-500 «Прометей», способными перехватывать боеголовки. Кроме того, по мнению Головашина, в случае ядерного удара Россия, в отличие от Европы, не исчезнет, так как территориально больше.

«Именно поэтому Европа так боится, если люди узнают правду. Именно поэтому Politico не стало публиковать статью Лаврова. Ведь если европейский обыватель узнает, что власти втягивают его в войну, где у Европы нет ни единого шанса, то он ожидаемо начнет спрашивать: "Зачем?" И ответить на этот вопрос будет невозможно», — подытожил «Царьград».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась об отказе европейского СМИ публиковать статью Лаврова. По ее словам, отказ издания Politico Europe публиковать статью Лаврова об Украине является вопиющим актом цензуры. Депутат Европарламента Фернан Картайзер, в свою очередь, заявил, что решение Politico Europe не размещать материал министра иностранных дел России свидетельствует о кризисе западной демократии.