Захарова высказалась об отказе европейского СМИ публиковать статью Лаврова

Захарова: Отказ Politico публиковать статью Лаврова является вопиющим актом цензуры

Отказ издания Politico Europe публиковать статью об Украине главы МИД России Сергея Лаврова является вопиющим актом цензуры. Так о решении европейского СМИ у себя в Telegram-канале высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В центре ЕС находится информационная точка, которая выдает себя за радетелей европейских ценностей — демократии, свободы и благополучия, — а на самом деле являет собой крайний пример цензуры и оруэлловских диктаторских практик», — написала дипломат.

Захарова указала, что за последние пять лет Politico Europe размещало в рубрике «Мнение» (Opinion) колонки 70 действующих лидеров государств, правительств и министров более чем из 30 стран. При этом чаще всего авторами выступали представители Эстонии, Украины, Греции, Литвы и Великобритании, добавила она.

«То есть на центральную часть Евросоюза своим мнением давили те, кто в ЕС без году неделя, никогда в нем не состояли вообще или из него вышли», — заявила официальный представитель МИД России.

19 июня стало известно, что Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова. Речь идет о материале под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность».