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03:10, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Европейское СМИ в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова

Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Полный текст материала под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность» был опубликован российским МИД на его официальном сайте.

В статье Лавров заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.

Ранее Лавров после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что Европа в ее нынешнем виде не способна внести какой-либо полезный вклад в урегулирование конфликта на Украине.

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