Европейское СМИ в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова

Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова

Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Полный текст материала под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность» был опубликован российским МИД на его официальном сайте.

В статье Лавров заявил, что европейские страны намерены вести переговоры с Москвой, одновременно продолжая юридическое давление на Россию через структуры Совета Европы.

Ранее Лавров после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что Европа в ее нынешнем виде не способна внести какой-либо полезный вклад в урегулирование конфликта на Украине.