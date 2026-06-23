Картайзер заявил, что отказ Politico от статьи Лаврова показал кризис свободы слова

Решение Politico Europe не размещать материал министра иностранных дел России Сергея Лаврова свидетельствует о кризисе западной демократии. Также утверждается, что средства массовой информации все чаще отходят от выполнения своей основной функции. Об этом заявил РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.

«Несмотря на плюрализм общества, пропаганда оказывается способна легко навязывать свою повестку. Это печально», — подчеркнул он.

По его мнению, отказ в публикации статьи главы МИД РФ указывает не только на этот конкретный случай, но и на более широкие проблемы со свободой слова и возможностями открытой общественной дискуссии в западных стран.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Полный текст материала под заголовком «Украина, Европа и глобальная безопасность» был опубликован российским МИД на его официальном сайте.