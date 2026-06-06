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14:30, 6 июня 2026Бывший СССР

Лидер украинских националистов попал под удар дрона

Лидер украинских националистов Тягнибок получил контузию из-за удара БПЛА
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок попал под удар беспилотника и получил тяжелую контузию. Об этом сообщает РИА Новости.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара БПЛА. По словам сослуживца Тягнибока, старшего лейтенанта 128-й бригады ВСУ Тимура Книша, ранение не смертельное, но контузия серьезная, со всеми последствиями — баротравмой и сотрясением мозга. Автомобиль националиста был поражен дроном во время перемещения по территории гарнизона на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, где батальон Тягнибока ведет боевые действия.

Тягнибок, сыгравший активную роль в госперевороте на Украине в 2013–2014 годах, известен радикальными заявлениями. После вхождения Крыма в состав России он выступал с угрозами в адрес крымчан. В 2019 году экс-боец спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин назвал Тягнибока одним из виновных в расстреле митингующих во время беспорядков на Майдане.

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