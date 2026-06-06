Россиянину «разминировали» глаз

Хирурги в зоне СВО «разминировали» глаз раненному в бою десантнику

Хирурги в зоне специальной военной операции (СВО) «разминировали» глаз раненному в бою десантнику. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Как рассказал журналист, рядом с бойцом взорвался украинский дрон-камикадзе, и поражающие элементы ранили военнослужащего. Один из крупных обломков попал ему в глаз, и медики не знали наверняка, является ли он взрывоопасным.

«Трое хирургов — в бронежилетах и касках — встали к операционному столу прямо у линии боевого соприкосновения. По сути, они не оперировали. Они разминировали», — написал в блоге Коц.

В результате опасный фрагмент дрона извлекли — он оказался батареей от беспилотника. Медикам удалось спасти бойцу жизнь и сохранить ему зрение.

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