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14:22, 6 июня 2026Россия

Россиянину «разминировали» глаз

Хирурги в зоне СВО «разминировали» глаз раненному в бою десантнику
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kpakook / Shutterstock / Fotodom  

Хирурги в зоне специальной военной операции (СВО) «разминировали» глаз раненному в бою десантнику. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Как рассказал журналист, рядом с бойцом взорвался украинский дрон-камикадзе, и поражающие элементы ранили военнослужащего. Один из крупных обломков попал ему в глаз, и медики не знали наверняка, является ли он взрывоопасным.

«Трое хирургов — в бронежилетах и касках — встали к операционному столу прямо у линии боевого соприкосновения. По сути, они не оперировали. Они разминировали», — написал в блоге Коц.

В результате опасный фрагмент дрона извлекли — он оказался батареей от беспилотника. Медикам удалось спасти бойцу жизнь и сохранить ему зрение.

Ранее было объявлено о продвижении российских войск в Харьковской области.

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