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14:53, 6 июня 2026Силовые структуры

Скандально известному блогеру отказали в условно-досрочном освобождении

Скандальному блогеру Хилми Форксу отказали в УДО по делу о порнографии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @hilmi_forks

Скандально известному российскому блогеру Хилми Форксу (настоящая фамилия — Олейник) отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографии. Об этом сообщает «112».

По информации портала, суд не счел, что блогер достиг исправления и может быть освобожден. Олейника оставили в колонии.

В конце 2023 года Форкса приговорили к трем годам лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стали посты Форкса в его Telegram-канале «со сценами полового акта», которые он публиковал перед прошлым Новым годом.

Также в 2023 году Форкс попал в сводки новостей после драки в кафе.

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