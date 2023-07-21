Мосгорсуд признал законным арест блогера-трансгендера за драку в кафе

Суд признал законным арест на 12 суток блогера-трансгендера Хилми Форкса за драку в кафе

Московский городской суд признал законным арест блогера-трансгендера Хилми Форкса на 12 суток за драку в кафе на Тульской улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется в мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка. Под арест его отправил Симоновский суд столицы 14 июля.

Ранее сообщалось, что в отношении Хилми Форкса возбудили дело о распространении порнографических материалов. По этой статье ему грозит до шести лет колонии.

Хилми Форкс — трансгендерный российский блогер, который родился в Краснодаре в 1994 году. Его настоящее имя неизвестно. Адвокат блогера Константин Ерохин рассказывал, что молодой человек рос без родителей. С ранних лет его часто травили и унижали.