Российского трансгендера арестовали на 12 суток за драку в кафе

В Москве суд арестовал на 12 суток блогера-трансгендера Хилми Форкса за драку в кафе

В Москве суд назначил 12 суток административного ареста трансгендеру Хилми Форксу за драку в кафе на Тульской улице. Об этом сообщают «Известия».

Блогера признали виновным в мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в отношении Хилми Форкса возбудили дело о распространении порнографических материалов. По этой статье ему грозит до шести лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как рассказал адвокат блогера Константин Ерохин, слова которого приводит издание Msk1.ru, Хилми с детства рос без родителей. С ранних лет его часто травили и унижали. Из-за нехватки денег у него часто не было возможности купить школьный обед.

Хилми Форкс — трансгендерный российский блогер, родившийся в Краснодаре в 1994 году. Его настоящее имя неизвестно.