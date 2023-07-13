Российского трансгендера задержали за распространение порно

В Москве полиция задержала блогера-трансгендера Хилми Форкса за распространение порно

В Москве полицейские задержали трансгендера Хилми Форкса за распространение порнографических материалов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержанному грозит до шести лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, московский суд оштрафовал блогера за мелкое хулиганство в кафе.

Ранее в России завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТК на российских блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс. Как уточняет РБК, они привлекли внимание тем, что проводили прямые эфиры из палаты, где проводилась операция по смене пола.

Хилми Форкс — трансгендерный российский блогер, родившийся в Краснодаре в 1994 году. Его настоящее имя неизвестно.

Как рассказал адвокат блогера Константин Ерохин, слова которого приводит издание Msc1.ru, Хилми с детства рос без родителей. С ранних лет его часто травили и унижали. Из-за нехватки денег у него часто не было возможности купить школьный обед.