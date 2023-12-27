Треш-блогера Хилми признали виновным в незаконном изготовлении порнографии

Треш-блогера Хилми приговорили к трем годам колонии за изготовление порнографии

Треш-блогера Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) приговорили к трем годам колонии общего режима за изготовление порнографии. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает столичная прокуратура.

Приговор Форксу вынес Симоновский районный суд Москвы. Как пишет Telegram-канал Shot, перед заседанием подсудимый плакал. Форкса признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет») УК РФ.

Как пишет Shot, поводом для возбуждения дела стали посты Форкса в его Telegram-канале «со сценами полового акта», которые он публиковал перед прошлым Новым годом.

Треш-блогер был задержан в съемной квартире в Даниловском районе столицы 30 ноября. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Он частично признал вину.