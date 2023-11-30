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10:27, 30 ноября 2023Силовые структуры

Треш-блогера Хилми отпустили под подписку о невыезде

Shot: треш-блогера Хилми Форкса отпустили под подписку о невыезде

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Задержанного за распространение порнографии 29-летнего трансгендера Хилми Форкса отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката блогера.

По его словам, Форксу уже предъявили обвинение. Он частично признал вину.

Силовики задержали фигуранта в съемной квартире в Даниловском районе столицы за распространение порнографических материалов. Трансгендер регулярно публиковал в социальных сетях откровенные кадры со своим участием.

26 июля следователи возбудили административное дело за осквернение религиозной символики в отношении 22-летнего трансгендера Максима Мельникова, который является сожителем Форкса.

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      Екатерина Кашурникова
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