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11:21, 30 ноября 2023Силовые структуры

Адвокат треш-блогера Хилми опроверг его задержание по делу о порнографии

Адвокат треш-блогера Хилми опроверг его задержание в Москве
Начало событий в новости Треш-блогера Хилми отпустили под подписку о невыезде
Хилми Форкс

Хилми Форкс. Фото: Telegram-канал «ХИЛМИ»

Адвокат треш-блогера Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) опроверг новость о задержании своего подзащитного, которое якобы произошло накануне в Москве. Об этом сообщает «360».

По словам адвоката, расследование по уголовному делу о распространении порнографических материалов подошло к концу. Хилми находится дома под подпиской о невыезде. По данным следователя, уголовное дело в отношении треш-блогера действительно возбуждали, но фигуранта не задерживали. Вскоре он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что Хилми задержали в съемной квартире в Даниловском районе столицы за распространение порнографии.

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