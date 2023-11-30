Треш-блогера Хилми задержали за распространение порно

В Москве за распространение порнографии задержали треш-блогера Хилми

В Москве задержали 29-летнего трансгендера Хилми. Об этом в Telegram-канале сообщает Mash.

Силовики задержали его в съемной квартире в Даниловском районе столицы. Его подозревают в распространении порнографических материалов. Трансгендер регулярно публиковал в социальных сетях откровенные кадры со своим участием.

26 июля следователи возбудили административное дело за осквернение религиозной символики в отношении 22-летнего трансгендера Максима Мельникова, который является сожителем Хилми Форкса.

Форкс уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Так, 14 июля Симоновский суд столицы отправил треш-блогера под арест на 12 суток за драку в кафе на Тульской улице.