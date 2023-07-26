Сожитель российского трансгендера «надел» нимб святого и попал под следствие

В отношении сожителя трансгендера Хилми Форкса возбудили дело за фотошоп с иконой

Следователи возбудили административное дело за осквернение религиозной символики в отношении 22-летнего трансгендера Максима Мельникова, который является сожителем блогера-трансгендера Хилми Форкса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Дело возбудили из-за того, что Мельников добавил с помощью фотошопа свое лицо к иконе, «надев» нимб святого, а затем опубликовал снимок в соцсети. Сейчас изображение он уже удалил, как и свои страницы в соцсетях.

По данным канала, трансгендеру грозит штраф до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 120 часов. Мельникова задержали, когда он приехал встречать Форкса из спецприемника.

14 июля Симоновский суд столицы отправил Форкса под арест на 12 суток за драку в кафе на Тульской улице. Московский городской суд признал арест законным.

Ранее сообщалось, что в отношении Хилми Форкса возбудили дело о распространении порнографических материалов. По этой статье ему грозит до шести лет колонии.