«Это угроза национальной безопасности». Трамп решил пойти на уступки Китаю. Что он задумал против России?

WP: Трамп начал идти на уступки Китаю из-за торговой сделки

Президент США Дональд Трамп решил пойти на уступки председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможной торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также встречи лидеров. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа смягчила свой подход к Китаю на фоне важных торговых переговоров и в преддверии потенциального осеннего саммита американского и китайского лидеров», — приводит издание слова американских чиновников.

Поездка главы администрации Тайваня Лая Циндэ в США, предварительно запланированная на начало августа, была отменена после того, как Вашингтон попытался изменить маршрут The Washington Post газета

Источники также сообщили, что администрация США хотела заставить Лая Циндэ избегать крупных городов и ограничить его участие в публичном пространстве во время его поездки. Кроме того, Вашингтон отложил визит главы Минобороны Тайваня Ли Цзе.

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Почему окружение Трампа испугалось его действий?

Как отмечает WP, окружение Трампа и эксперты боятся, что политика Белого дома в отношении Китая подорвет национальную безопасность. В частности, они боятся, что попытка США заключить торговый компромисс с КНР обнулит конкуренцию двух держав в военной и технологической сферах.

Президента больше волнует доступ американского бизнеса на китайский рынок, чем вопросы национальной безопасности в отношениях с Пекином Майкл Соболик старший научный сотрудник Института Хадсона

Ведущие аналитики также опасаются, что подход Трампа ослабит американские военные союзы в Азии. В частности, бывший высокопоставленный военный чиновник администрации Джо Байдена Эли Ратнер заявил, что такой стиль переговоров может превратить Тайвань в предмет торга двух держав.

Эти уступки посылают опасный сигнал о том, что подход Америки к Тайваню может быть предметом переговоров. Это лишь приведет к усилению Китая Эли Ратнер бывший высокопоставленный чиновник администрации Байдена

Эли Ратнер входит в руководящий состав аналитического центра The Marathon Initiative, основанного идеологом всей текущей военной политики Дональда Трампа, действующим замглавы Пентагона Элбриджем Колби, что может говорить о недовольстве уступками внутри Белого дома.

Как Трамп хочет пригрозить России Китаем?

Как отмечает агентство Reuters, Трамп попытался смягчить позицию в адрес КНР из-за конфликта на Украине. В ходе состоявшихся 29 июля переговоров в Стокгольме, глава американского Минфина Скотт Бессент пригрозил Китаю высокими пошлинами, если он не откажется закупать российскую нефть.

По словам авторов материала, в надежде на успех этих переговоров Трамп заявил, что «сократил срок», отведенный Москве для достижения соглашения о прекращении огня до 10 дней. Таким образом, он надеялся пригрозить сворачиванием поставок энергоресурсов.

Тем не менее переговоры Вашингтона и Пекина закончились ничем, так как китайские представители указали, что их страна независима в вопросах энергетики.

Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим ущемлять их суверенитет, поэтому они хотели бы платить пошлину в 100 процентов Скотт Бессент глава Минфина США

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Трамп хочет личной встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Ранее Трамп заявил в интервью Breitbart News, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет пригласить его в Китай.

«[Си Цзиньпин] хочет, чтобы я отправился туда [в Китай], и он приедет сюда [в США]», — сказал хозяин Белого дома.

Заявление прозвучало на фоне публикации газетой The Times материала о том, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин могут встретиться в Китае в начале сентября.

По данным издания, визит лидеров в Пекин может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечена парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября. В публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу

«Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», — цитирует The Times разговор одного из самых известных политических комментаторов Цзинь Цаньжуна с портала Guancha.