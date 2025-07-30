Президент США Дональд Трамп решил пойти на уступки председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможной торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также встречи лидеров. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа смягчила свой подход к Китаю на фоне важных торговых переговоров и в преддверии потенциального осеннего саммита американского и китайского лидеров», — приводит издание слова американских чиновников.
Поездка главы администрации Тайваня Лая Циндэ в США, предварительно запланированная на начало августа, была отменена после того, как Вашингтон попытался изменить маршрут
Источники также сообщили, что администрация США хотела заставить Лая Циндэ избегать крупных городов и ограничить его участие в публичном пространстве во время его поездки. Кроме того, Вашингтон отложил визит главы Минобороны Тайваня Ли Цзе.
Почему окружение Трампа испугалось его действий?
Как отмечает WP, окружение Трампа и эксперты боятся, что политика Белого дома в отношении Китая подорвет национальную безопасность. В частности, они боятся, что попытка США заключить торговый компромисс с КНР обнулит конкуренцию двух держав в военной и технологической сферах.
Президента больше волнует доступ американского бизнеса на китайский рынок, чем вопросы национальной безопасности в отношениях с Пекином
Ведущие аналитики также опасаются, что подход Трампа ослабит американские военные союзы в Азии. В частности, бывший высокопоставленный военный чиновник администрации Джо Байдена Эли Ратнер заявил, что такой стиль переговоров может превратить Тайвань в предмет торга двух держав.
Эти уступки посылают опасный сигнал о том, что подход Америки к Тайваню может быть предметом переговоров. Это лишь приведет к усилению Китая
Эли Ратнер входит в руководящий состав аналитического центра The Marathon Initiative, основанного идеологом всей текущей военной политики Дональда Трампа, действующим замглавы Пентагона Элбриджем Колби, что может говорить о недовольстве уступками внутри Белого дома.
Как Трамп хочет пригрозить России Китаем?
Как отмечает агентство Reuters, Трамп попытался смягчить позицию в адрес КНР из-за конфликта на Украине. В ходе состоявшихся 29 июля переговоров в Стокгольме, глава американского Минфина Скотт Бессент пригрозил Китаю высокими пошлинами, если он не откажется закупать российскую нефть.
По словам авторов материала, в надежде на успех этих переговоров Трамп заявил, что «сократил срок», отведенный Москве для достижения соглашения о прекращении огня до 10 дней. Таким образом, он надеялся пригрозить сворачиванием поставок энергоресурсов.
Тем не менее переговоры Вашингтона и Пекина закончились ничем, так как китайские представители указали, что их страна независима в вопросах энергетики.
Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим ущемлять их суверенитет, поэтому они хотели бы платить пошлину в 100 процентов
Трамп хочет личной встречи с Путиным и Си Цзиньпином
Ранее Трамп заявил в интервью Breitbart News, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет пригласить его в Китай.
«[Си Цзиньпин] хочет, чтобы я отправился туда [в Китай], и он приедет сюда [в США]», — сказал хозяин Белого дома.
Заявление прозвучало на фоне публикации газетой The Times материала о том, что Дональд Трамп, Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин могут встретиться в Китае в начале сентября.
По данным издания, визит лидеров в Пекин может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечена парадом на площади Тяньаньмэнь 3 сентября. В публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу
«Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», — цитирует The Times разговор одного из самых известных политических комментаторов Цзинь Цаньжуна с портала Guancha.