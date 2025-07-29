«Это колоссальные ресурсы». В США предложили купить у России большую территорию на Дальнем Востоке. Что об этом известно?

Политолог Гудев: Гипотетическая передача островов США неприемлема для России

Гипотетическая продажа Соединенным Штатам Командорских островов вблизи Камчатки невыгодна России и является совершенно противозаконной, поэтому она не может быть предметом двусторонних переговоров. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН Павел Гудев.

Даже если спекулировать на эту тему, то нам это абсолютно не нужно и не выгодно. С нашей стороны, в том числе у российских экспертов, не может быть никакой дискуссии по этому вопросу Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

Идею приобрести у России архипелаг, чтобы отслеживать китайские подводные лодки, направляющиеся в Арктику предложил подполковник американских вооруженных сил, служащий в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск в Эстонии Джеффри Фриц в статье для журнала Breaking Defense.

Предложение заключается в том, чтобы Соединенные Штаты добились мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов для мониторинга потенциальной активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан Джеффри Фриц полковник ВС США

В частности, офицер напомнил о покупке Аляски в 1867 году. По его словам, в то время этот шаг многие американцы считали «глупостью», однако позже североамериканская территория стала краеугольным камнем национальной энергетической и оборонной стратегии.

Такую же «преобразующую возможность» подполковник увидел в покупке Командорских островов. Он подчеркнул, что это может «укрепить безопасность Арктики, воссоединить разобщенное коренное население и подтвердить лидерство Америки в быстро развивающемся регионе». По его словам, такой подход якобы «отвечает интересам Москвы и Вашингтона» и основан на реализме.

Фото: Александр Петров / ТАСС

Чем США заинтересовали острова России?

Командорские острова расположены на крайнем западном конце Алеутской гряды, там, где северная часть Тихого океана встречается с Беринговым морем. На этом архипелаге с островами Беринга и Медный, живут 676 человек, в основном русские и алеуты.

Острова имеют геополитическое значение. Они расположены на пересечении морских путей между Северной Америкой и Азией, образуя «ворота» в Арктику

Фриц выразил опасения тем фактом, что Китай успешно наращивает свой военно-морской флот на фоне его стагнации в США. Он подчеркнул, что через эти острова могут проплывать китайские подводные лодки классов «Цзинь» и «Тан». По его словам, в случае прохода в Арктику они способны угрожать США, так как их новейшие ракеты способны оттуда достать Нью-Йорк и Вашингтон.

Как следствие, он предположил, что такой географический объект якобы может усилить геополитические позиции США.

431 тысячу квадратных километров составляет исключительная экономическая зона Командорских островов, что равно площади штата Калифорния

«Ключевым геофизическим преимуществом Командорских островов является сравнительно умеренное накопление льда по сравнению с более северными арктическими островами (...) Это создает превосходные условия для непрерывного подводного мониторинга с высоким разрешением», — резюмировал автор.

Подполковник также указал, что возможная покупка архипелага у России якобы соответствует международному праву. В частности, он напомнил о конвенции ООН по морскому праву 1982 года ЮКНЛОС, однако Соединенные Штаты сами не состоят в ней.

Гудев не согласился с подобной трактовкой конвенции. Он напомнил, что в международном праве островом называют часть суши, которая не затапливается при приливе, что позволяет поддерживать там постоянную жизнь. Таким образом они приравниваются к сухопутной территории, и обладают правом по формированию морских зон и продвижению своего суверенитета.

Командорские острова — это полноценные острова с точки зрения права. Вокруг них есть огромная акватория, двухсотмильная исключительная экономическая зона. Это огромные морские пространства, где сосредоточены колоссальные ресурсы. Передавать подобное в принципе невозможно Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

Фото: Александр Петров / ТАСС

Какие проблемы может создать подобная сделка?

Гудев также обратил внимание, что подобные сделки являются совершенно неприемлемыми с точки зрения Конституции России и территориальной целостности страны: «насколько я понимаю, у нас есть такая позиция, что мы это даже не обсуждаем».

Об этом ранее также высказывалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат предложила Фрицу потратить эту сумму, если она у него есть, на погашение части госдолга США, а не предлагать нарушающие российское законодательство идеи.

Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений Мария Захарова официальный представитель МИД России

Кроме того, Гудев подчеркнул, что подобные инициативы полностью нарушают всю архитектуру соглашений России и США по разграничению территорий в регионе. В частности, он напомнил о договоре «Бейкера-Шеварднадзе» — соглашении Соединенных Штатов и СССР 1990 года о разграничении экономических зон и континентального шельфа между двумя странами в Чукотском и Беринговом морях. Подобные идеи о «покупке» территорий полностью меняют устоявшийся территориальный статус.

Исследователь также указал, что подчеркнуто антикитайский смысл затеи не отвечает национальным интересам России.

Серьезные американские эксперты должны прекрасно понимать, что Китай — наш стратегический партнер и союзник. И когда делается такое откровенно антикитайское заявление, то это неприемлемо для нас Павел Гудев руководитель Группы исследований политики США и Канады в Мировом океане ИМЭМО РАН

Европа и Украина могут выступить против

Помимо того, что идея с Командорскими островами неприемлема для России Фриц признает, что такая сделка «неизбежно вызовет обеспокоенность у союзников США», особенно на фоне конфликта на Украине.

По его словам, передачу 15 миллиардов долларов страны НАТО могут воспринять как прямую поддержку России со стороны США, что «потенциально ослабляет единство Запада».

В связи с этим, он предположил, что США нужно инициировать широкую дипломатическую инициативу, указав, что такая покупка должна проходить в «солидарности с НАТО» и «отвечать американским ценностям». Однако он резюмировал, что реалистичность такой идеи маловероятна.