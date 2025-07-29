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09:14, 29 июля 2025Мир

В США задумались о покупке у России одной территории

Подполковник Фриц предложил США купить у России Командорские острова за $15 млрд
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Dmitriy Utkin / Russian Look / Globallookpress.com

Подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать китайские подводные лодки. Об этом он написал в статье для Breaking Defense.

«Предложение заключается в том, чтобы Соединенные Штаты добились мирного и прагматичного приобретения Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов для мониторинга потенциальной активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан», — написал он.

Фриц напомнил о покупке Аляски в 1867 году. По его словам, в то время этот шаг США считали «глупостью», однако Аляска стала краеугольным камнем энергетической и оборонной стратегии страны.

Такую же «преобразующую возможность» подполковник увидел в покупке Командорских островов. Он подчеркнул, что это может «укрепить безопасность Арктики, воссоединить разобщенное коренное население и подтвердить лидерство Америки в быстро развивающемся регионе».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить принадлежащую Дании Гренландию. Он считает, что присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно Вашингтону, чтобы обеспечить международную безопасность.

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