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10:07, 29 июля 2025Мир

В МИД ответили на идею покупки США Командорских островов у России

Захарова: В России продажа Родины считается одним из самых страшных преступлений
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на идею американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Вашингтоном Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — отметила она.

Дипломат предложила Фрицу потратить эту сумму, если она у него есть, на погашение части госдолга США.

Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов для отслеживания активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан.

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