В МИД ответили на идею покупки США Командорских островов у России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на идею американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Вашингтоном Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. Ее слова приводит РИА Новости.
«Это не стоило бы комментировать в принципе, так как продажа Родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — отметила она.
Дипломат предложила Фрицу потратить эту сумму, если она у него есть, на погашение части госдолга США.
Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов для отслеживания активности китайских подводных лодок, пытающихся войти в Северный Ледовитый океан.