WP: Трамп пошел на уступки Си Цзиньпину из-за торговой сделки

Президент США Дональд Трамп решил пойти на уступки председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможной торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также встречи лидеров. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа смягчила свой подход к Китаю на фоне важных торговых переговоров и в преддверии потенциального осеннего саммита американского и китайского лидеров (...). Поездка главы администрации Тайваня Лая Циндэ в США, предварительно запланированная на начало августа, была отменена после того, как Вашингтон попытался изменить маршрут», — передает издание слова американских чиновников.

Источники также сообщили, что администрация США хотела заставить Лая Циндэ избегать крупных городов и ограничить его участие в публичном пространстве во время его поездки. Кроме того, Вашингтон отложил визит главы Минобороны Тайваня Ли Цзе.

Ранее Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет пригласить его в Китай, и на данный момент согласовываются даты предполагаемого саммита глав государств. Американский лидер признался, что с нетерпением ждет этой поездки.