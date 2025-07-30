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10:00, 30 июля 2025Мир

Трамп пошел на уступки Си Цзиньпину

WP: Трамп пошел на уступки Си Цзиньпину из-за торговой сделки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил пойти на уступки председателю КНР Си Цзиньпину из-за возможной торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также встречи лидеров. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа смягчила свой подход к Китаю на фоне важных торговых переговоров и в преддверии потенциального осеннего саммита американского и китайского лидеров (...). Поездка главы администрации Тайваня Лая Циндэ в США, предварительно запланированная на начало августа, была отменена после того, как Вашингтон попытался изменить маршрут», — передает издание слова американских чиновников.

Источники также сообщили, что администрация США хотела заставить Лая Циндэ избегать крупных городов и ограничить его участие в публичном пространстве во время его поездки. Кроме того, Вашингтон отложил визит главы Минобороны Тайваня Ли Цзе.

Ранее Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет пригласить его в Китай, и на данный момент согласовываются даты предполагаемого саммита глав государств. Американский лидер признался, что с нетерпением ждет этой поездки.

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