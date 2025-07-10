«Он позволит Путину поделить мир». Что известно о «сером кардинале» Пентагона, который выступает против помощи Украине?

Politico: Замглавы МО США Колби стал раздражителем после заморозки помощи Киеву

Заместитель министра обороны по военно-политическим вопросам Элбридж Колби, прекративший временно поставки вооружений Украине, раздражает всех в администрации президента США Дональда Трампа, а также держит в напряжении американских союзников. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

Он бесит практически всех, кого я знаю в администрации (...) Все они считают его тем, кто заставит США меньше делать для мира в целом сотрудник Пентагона на правах анонимности в разговоре с журналом Politico

При этом агентство Bloomberg уточняет, что Колби превратился в фактического «серого кардинала» Пентагона и одного из ключевых идеологов внешней политики Трампа.

Кто такой Колби, почему его считают самым влиятельным игроком во внешней политике Трампа, как он пугает всех американских союзников и как он вызвал большой скандал с военной помощью Украине — в материале «Ленты.ру».

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Кто такой Элбридж Колби?

Элбридж Эндрю Колби родился 30 декабря 1979 года. Как отмечает Bloomberg, из-за своего происхождения он больше похож не на сторонника Трампа, а на выходца из «глубинного государства».

Его дед, Уильям Колби, занимал пост директора ЦРУ с 1973 по 1976 год, а отец руководил токийским офисом банка First Boston. Элбридж Колби окончил Гарвардский университет в 2002 году и Юридическую школу Йельского университета (признан нежелательной организацией в России) в 2009 году.

У него дипломы Гарварда и Йеля, членство в вашингтонском «Метрополитен-клубе», а также аккуратная прическа и четкий акцент, характерные для представителя голубых кровей Politico журнал

Свою карьеру он начал в Пентагоне, затем в разведке. В 2003 году он также входил в состав временной американской администрации, которая управляла Ираком после свержения Саддама Хусейна. При этом, по словам его друга Росса Даутета, Колби был единственным республиканцем, кто считал политику Джорджа Буша — младшего провальной.

В 2015 году Колби попытался попасть в команду потенциального кандидата на пост президента США от Республиканской партии Джеба Буша. Однако его не приняли по просьбе «видных неоконсерваторов-интервенционистов».

Стратегия отрицания

В 2017 году Колби был назначен заместителем главы Пентагона по вопросам стратегии и развития вооруженных сил. Именно он был одним из соавторов Стратегии национальной безопасности 2017 года, а также Национальной оборонной стратегии 2018 года.

В обеих стратегиях Колби предложил революционную идею: терроризм перестал быть главным вызовом для США и его место снова заняла конкуренция великих держав. Главными соперниками были названы Россия и Китай

Называя себя «реалистом», Колби одним из первых публично признал Китай главным вызовом для национальной безопасности США. Он выдвинул резонансную идею снизить военное присутствие США на Ближнем Востоке и Европе, перебросив основные силы в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Эта стратегия касалась в том числе и Украины. Стратег Пентагона предлагал снизить помощь Киеву и требовал от Европы нарастить свои поставки.

Мне было бы трудно назвать хотя бы одного человека за время моей работы в Вашингтоне, который оказал бы большее влияние на продвижение дискуссий по Украине и Китаю, чем Колби Уэсс Митчелл бывший заместитель Госсекретаря США по делам Европы и Евразии

По данным журнала Politico, такой подход Колби вызвал резкое неприятие неоконсерваторов, которые продолжали занимать бюрократические должности в Госдепе и Пентагоне. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением со стороны Центрального командования США и Объединенного комитета начальника штабов, он покинул администрацию в 2018 году.

В 2019 году Колби запустил собственный аналитический центр «Инициатива Марафона». А в 2021 году он опубликовал книгу «Стратегия отрицания: американская оборона в эпоху конфликта великих держав». Газета The Wall Steet Journal включила ее в список 10 лучших книг года.

В «Стратегии отрицания» Колби предложил США сконцентрироваться на гипотетическом конфликте с Китаем за Тайвань как главном вызове национальной безопасности. Он также призвал создать «антигегемонистскую коалицию», чтобы не допустить превращения КНР в ведущую державу Азии, а затем и всего мира

После выхода книги Колби начал активно выступать против помощи Украине. Он выступал в Сенате перед конгрессменами-республиканцами, подружился с сенатором и будущим вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. А также дал интервью Такеру Карлсону, в котором раскритиковал внешнеполитический курс администрации Джо Байдена.

За эти годы Колби серьезно нарастил свою популярность среди ведущих членов Республиканской партии и превратился в одного из главных идеологов новой внешней политики.

Украина не должна быть в центре внимания. Лучший способ избежать войны с Китаем — это быть готовым к конфликту за Тайвань Элбридж Колби замглавы Пентагона по военно-политическим вопросам

Как Колби держит в страхе всех союзников США?

8 апреля Колби был утвержден Сенатом на должность замглавы Пентагона по военно-политическим вопросам. На своей новой должности он начал пересматривать американские военные альянсы, нервируя союзников.

Вначале Колби шокировал британских коллег. Когда делегация Соединенного Королевства уведомила об отправке авианосца в Азию, замглавы Пентагона прямо сказал о «нежелании его видеть» в регионе, потребовав перебросить все свои силы в Европу и заниматься только украинским вопросом.

На этом споры с Британией не закончились. Колби также потребовал пересмотреть основные положения пакта AUKUS по вопросу строительства атомных подводных лодок. Это решение переросло в скандал, потому что чиновник не уведомил ни Пентагон, ни Госдеп о своих планах, оставив всех в неведении.

Что такое AUKUS? AUKUS — трехстороннее партнерство США, Австралии и Великобритании, созданное в 2021 году с целью обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, прежде всего акватории Южно-Китайского моря. Данный военный пакт предполагает первый компонент в виде совместного производства тремя странами атомного подводного флота и обмена технологиями по данному вопросу. Второй компонент включает в себя возможность сделок по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии. Предполагается, что возможное расширение блока осуществится за счет присоединения ко второму компоненту соглашения.

Затем стратег Пентагона потребовал от Японии резко поднять траты на оборону до 5 процентов от ВВП. Подобный приказной тон спровоцировал кризис внутри правящей Либерально-демократической партии (ЛДПЯ). Его требования называют одной из причин возможного поражения ЛДПЯ на грядущих выборах в верхнюю палату парламента.

Кроме того, Колби встал в оппозицию самому Трампу во время конфликта Ирана с Израилем — чиновник был одним из тех, кто просил президента не вмешиваться в ситуацию, а также не бомбить Исламскую Республику. Его позиция стала предметом критики.

В вопросе Ирана Колби подорвал позиции Трампа и растратил влияние своего босса представитель Белого дома на правах анонимности в разговоре с Politico

Колби спровоцировал кризис поставок оружия Украине

1 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

Решение принял именно Колби. После того как была проведена проверка боеприпасов Пентагона, он пришел к выводу, что количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается.

По данным Politico, чиновник никого не уведомил о своих планах прекратить поставки Киеву. Администрация Трампа, включая самого президента, не знала об этом шаге. А попытки главы Минобороны Рустема Умерова дозвониться до Пентагона и выяснить обстоятельства закончились провалом.

Колби полагает, что надо позволить Трампу, Путин и Си Цзиньпину собраться вместе и поделить мир Адам Смит член Палаты представителей от штата Вашингтон

На фоне этих сообщений Трамп заявил, что начнет проверку вокруг политики Колби и обстоятельств прекращения поставок Украине. Однако агентство Bloomberg уточняет, что сейчас говорить об увольнении чиновника преждевременно. Хотя Колби принимает самолично многие решения и «раздражает многих», он остается одним из немногих профессионалов в Пентагоне.

И хотя кризис вокруг поставок Киеву вскрыл его тайную роль в Минобороны, найти ему замену в будущем будет трудно. Кроме того, известно, что сейчас Колби пишет новую Стратегию национальной безопасности США, которая станет первой в новой администрации Трампа.