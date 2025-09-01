Мир
Путин и премьер Индии поехали на переговоры в одном Aurus

Путин и премьер Индии Моди поехали на переговоры в Китае в одном Aurus
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @narendramodi

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на двухсторонние переговоры в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае на одном автомобиле Aurus («Аурус»). Соответствующее фото опубликовал Моди в соцсети X.

«После завершения мероприятий на саммите ШОС президент Путин и я вместе отправились к месту проведения нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда очень содержательны», — прокомментировал снимок индийский премьер.

Ранее стало известно, что Путин в Китае будет передвигаться на автомобиле Aurus с китайскими дипломатическими номерами.

Визит российского лидера в КНР, в ходе которого он примет участие в мероприятиях саммита ШОС, продлится четыре дня. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, глава государства проведет ряд встреч с мировыми лидерами.

