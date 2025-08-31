Путин решил передвигаться в КНР на Aurus с китайскими номерами

Президент РФ Владимир Путин в Китае будет передвигаться на автомобиле Aurus («Аурус») с китайскими дипломатическими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

При этом в других странах на автомобиле московские номера, отмечает издание.

Визит российского лидера в Китай продлится четыре дня. Он пример участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, государства встретится с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 1 сентября.

В 2023 году Владимир Путин проехал по Абу-Даби на автомобиле Aurus с местными номерами. На размещенном в Telegram-канале журналистов кремлевского пула снимке запечатлена машина черного цвета.