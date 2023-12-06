Путин проехал по Абу-Даби на Aurus с местными номерами

Президент России Путин проехал по Абу-Даби на машине Aurus с местными номерами

Президент России Владимир Путин проехал по Абу-Даби на автомобиле Aurus с местными номерами. Соответствующее фото появились в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

На размещенном снимке запечатлена машина черного цвета. При этом на передней части кузова виден местный государственный номер 12842.

Путин прибыл в ОАЭ для проведения переговоров с главой государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В октябре Путин прилетел в Китай с личным автомобилем. Тогда журналисты сфотографировали бронированный Aurus Senat, в который политик сел по прибытии в пекинский аэропорт Шоуду.