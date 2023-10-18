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14:55, 18 октября 2023Ценности

Путин прилетел в Китай с личным автомобилем

Президент России Путин прилетел в Китай с личным автомобилем Aurus Senat

Фото: Дмитрий Азаров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с личным автомобилем. Соответствующие фото появились в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

На размещенном снимке запечатлен бронированный Aurus Senat черного цвета, в который политик сел по прибытии в пекинский аэропорт Шоуду. Также на кадре видно, что на транспортном средстве отсутствуют номера.

Ранее журналисты заметили необычную деталь на часах Путина. Фотографы запечатлели российского лидера на форуме «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине. На размещенных кадрах видно, что стрелки на циферблате часов президента России показывают московское время.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине 17-18 октября.

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    Карина Черных
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