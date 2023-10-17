Журналисты заметили необычную деталь на часах Путина

Журналисты кремлевского пула: президент Путин не переводит часы в поездках

Журналисты кремлевского пула РИА Новости заметили необычную деталь на часах президента России Владимира Путина. Пост на эту тему появился в их Telegram-канале.

Фотографы запечатлели российского лидера на форуме «Один пояс — один путь», который проходит в Пекине. Для мероприятия Путин выбрал классический брючный костюм черного цвета, белую рубашку и фиолетовый галстук. В качестве обуви политик выбрал туфли.

На размещенных кадрах видно, что стрелки на циферблате часов президента России показывают московское время. «В поездке Путин часы не переводит. Живет по московскому времени», — гласит подпись к публикации.

В сентябре в цветах галстуков Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана разглядели тайный смысл. Стилист Владимир Дубинин заявил, что бирюзовый цвет олицетворяет баланс, уравновешенность и спокойствие. В то же время бордовый указывает на власть и уверенность.