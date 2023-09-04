В цветах галстуков Путина и Эрдогана разглядели тайный смысл

Стилист Дубинин разглядел в галстуках Путина и Эрдогана сигнал к договоренности

Стилист Владимир Дубинин разглядел тайный смысл в галстуках президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на переговорах в Сочи. На эту тему он высказался в интервью Life.

Модный эксперт проанализировал цвета и принты галстуков глав государств. В частности, турецкий лидер появился на встрече в бирюзовом аксессуаре в горошек, а Путин предпочел бордовый с диагональными полосками. По словам Дубинина, бирюзовый цвет олицетворяет баланс, уравновешенность и спокойствие. В то же время бордовый указывает на власть и уверенность.

Собеседник издания также увидел в цветах галстуков Путина и Эрдогана сигнал к договоренности. «Горошек вносит некий формат самоиронии, но приоритет — свобода и упорядоченность. Диагональные пересекающиеся полоски — это верность и надежность в действиях, каждое действие корректно выполнено, умение концентрировать внимание на возникшем вопросе и его решении», — заключил он.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились. Их общая продолжительность составила полтора часа.