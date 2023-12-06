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14:16, 6 декабря 2023Мир

Путин начал переговоры с президентом ОАЭ

Президент России Путин начал переговоры с коллегой из ОАЭ

Фото: Sputnik / Andrey Gordeev / Reuters

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча глав государств проходит во дворце Каср Аль-Ватан. Автомобиль российского лидера сопровождал кавалерийский эскорт, а также в честь приезда Путина был поднят залп из артиллерийских орудий.

Для лидеров России и ОАЭ это уже вторая встреча за 2023 год. После переговоров Путин направится в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее правительственный самолет Путина приземлился в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби. Отмечается, что в рамках визита Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений между Москвой и Абу-Даби.

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